R. V.

Así navega el SEAD 23, el dron con sello vigués para la Armada

La viguesa Seadrone, especializada en el diseño y fabricación de barcos autónomos, ha completado con éxito las pruebas de mar de su dron marino (USV) pensado para labores de vigilancia y denfesa. Esta primera unidad de tipo comercial de la Sead 23, cuyo prototipo fue testado ya ampliamente por la Armada, se entregará la próxima semana en el conocido como Ceventa, el Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados de la Armada que se ubica en la Base Naval de Rota, en Cádiz.