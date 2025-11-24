Pedro Fernández

Vehículos de Stellantis en la terminal de Bouzas

La terminal de Bouzas es uno de los principales centros logísticos de exportación de vehículos del sur de Europa. En estas instalaciones, los vehículos del grupo Stellantis ocupan un papel fundamental, gracias a la estrecha relación entre la fábrica de Vigo y la actividad portuaria. En estas imágenes grabadas en diciembre del 2023, se ve el dinamismo de la terminal en la que diariamente se almacenan, clasifican y preparan los vehículos para su envío a diferentes mercados nacionales e internacionales.