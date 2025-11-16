Pedro Fernández

El premio Nobel de Economía, Daron Acemoğlu, estuvo en el Vigo Global Summit

Daron Acemoğlu (Estambul, 1967) arribó esta semana a Galicia para impartir su charla magistral en el Vigo Global Summit. Para descifrar los riesgos y las oportunidades de la revulsiva inteligencia artificial. Y también para conversar con FARO sobre el impacto de los aranceles de Estados Unidos, la concentración del poder, la posición de la Unión Europea en un tablero geopolítico cada vez más tenso o el problema de la vivienda en España. «Estamos en un momento de policrisis», advierte el Premio Nobel de Economía. Más información