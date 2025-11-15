Pedro Fernández

El Círculo de Empresarios de Galicia concede su Medalla de Oro a Javier Moll

El Círculo de Empresarios de Galicia distinguió hoy con su Medalla de Oro al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, editor del grupo en el que se integran FARO DE VIGO, La Opinión de A Coruña y El Correo Gallego. Un galardón que reconoce su vocación por el «periodismo de proximidad» y su compromiso con el «fortalecimiento del tejido empresarial». Y también su trayectoria al frente de uno de los principales grupos de comunicación del país. «Galicia es, desde hace casi 40 años, una absoluta prioridad para Prensa Ibérica», aseguró el editor, que reivindicó el interés por lo que sucede en el propio entorno de los lectores: «Es lo que define y diferencia nuestro periodismo». Dedicó el mayor galardón que conceden los empresarios gallegos a su esposa, Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica: «A mí solo me corresponde la mitad de esta medalla. Ella es quien da sentido y equilibrio a cada decisión... y a cada paso que doy». Más información