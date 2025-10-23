Pedro Fernández

La sede de Zona Franca acoge el encuentro «Vigo, capital de la fotónica en España» a cargo de referentes del sector en España

La apuesta de Vigo por situarse a la vanguardia de la revolución fotónica mundial no tiene marcha atrás y así quedó demostrado en la jornada «Vigo, epicentro de la fotónica en España», organizada por FARO, Prensa Ibérica y Zona Franca. El evento sirvió para que la ciudad exhibiese todo el potencial gestado en los últimos años gracias a la implicación de Concello, Gobierno central, Universidad de Vigo y un gigante empresarial como Indra Group, que vivirá un auténtico punto de inflexión con la construcción de la factoría de semiconductores en el Parque Logístico y Tecnológico de Valadares, una instalación pionera en Europa que permitirá producir 20.000 obleas anuales.