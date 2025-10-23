Foro «Vigo, capital de la fotónica en España»

Vigo ha acogido este jueves un foro sobre la posición estratégica de la ciudad en la industria de los chips fotónicos. El encuentro, 'Vigo, capital de la fotónica en España', se desarrolló en la sede de Zona Franca y contó con tres mesas redondas, una ponencia y un diálogo a cargo de referentes del sector. Las intervenciones radicaron, en su esencia, en la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica para «no depender de terceros» en medio de la situación geopolítica actual.