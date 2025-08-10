La viguesa Cofano (Cooperativa Farmacéutica del Noroeste) es la encargada de abastecer a 870 farmacias de la comunidad gallega. Cada día salen de sus instalaciones entre 140.000 y 150.000 cajas de medicamento, por lo que una de sus máximas es la eficiencia y agilidad a la hora de preparar los pedidos y de llevar a cabo el reparto. Con esto en mente, la distribuidora ha decidido bajar la persiana de una de sus dos instalaciones en la provincia, adoptando el cierre de la de Pontevedra y concentrando las operaciones y el personal en la modernizada base del polígono de O Caramuxo. «En nuestro sector son muy importantes los medios técnicos, la automatización, y tener dos centros logísticos con 30 kilómetros de separación era algo muy ineficiente», explica el director de la cooperativa, José Fernández González. Con este movimiento, Cofano rozará ya el centenar de empleos en las instalaciones olívicas y prevé cerrar el año con al menos 315 millones de euros de facturación, cifra récord, mientras prepara más inversiones en clave tecnológica.