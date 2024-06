La guerra de España contra las bolsas de plástico cosechó su primer gran hito el 1 de julio de 2018, con Mariano Rajoy lejos de la política nacional tras la moción de censura que le arrebató la Moncloa, pero como precursor de una ofensiva cuyo relevo no dudó en tomar el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquel verano entraba en vigor la norma que prohibía la gratuidad de las bolsas de plástico —salvo en contadas excepciones— y a ella le sucedieron las medidas que empezaron a aplicarse a comienzos de 2020 y 2021, obligando a las bolsas gruesas a contar con un 50% de plástico reciclado —primero— y restringiendo —después— las bolsas ligeras y muy ligeras, excepto las compostables. El 1 de enero de 2023, ya en las últimas, tuvo lugar la embestida más sonora, con un impuestazo para gravar cada kilo no reutilizable con 45 céntimos. El plástico, como el papel, demostró haberlo aguantado todo ese lustro.

La necesidad de poner coto al excesivo consumo o despilfarro de este material ha sido una de las principales razones, y no sin fundamento, por las que el país viene conjugando esta regulación cada vez menos permisiva, sustentada en estudios como los realizados por Greenpeace, entre otras ONG, que estima que cada persona emplea y tira al año una media de 144 bolsas de un solo uso. No obstante, parte de sus fabricantes creen que la regulación ha puesto el foco sobre el que y no en el quién, desincentivando su uso por la fuerza y “demonizando” el producto en lugar de atacar las conductas que han fomentado su sobreconsumo.