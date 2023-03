“Nós non somos responsables desta situación, os responsables son os señores empresarios”. Es el grito de uno de los trabajadores del Grupo Ganomagoga que hoy se concentrará para reivindicar sus derechos ante la delicada coyuntura de la firma, “en vías de peche”. En un vídeo al que ha tenido acceso FARO, el empleado hace “un chamado á veciñanza en xeral” para que les acompañe en estas reivindicaciones, en las que exigirán que las administraciones públicas “boten man disto dunha vez”. “Estamos falando non soamente do noso pan, senón de que isto era un sector estratéxico”, explica, evidenciando que principalmente producen tubos para aerogeneradores eólicos: “As traballadoras e traballadores non nos explicamos como pode estar acontecendo isto despois de estar traballando continuamente como se estivo aquí ata fai moi pouco. O que si sabemos é que agora centos de familias van a quedar sen o que era o seu sustento”.