Así fue el complicado embarque de los túneles 'made in Vigo' que llevará un crucero de la Royal Caribbean

El titán "Wonder of the Seas" contará con equipamiento vigués de última generación, para maniobras de atraque. La construcción de Cedval emprendió travesía este jueves desde Bouzas para formar parte de las entrañas de este titán del mar y que le permitirá no solo los movimientos de aproximación y amarre en puerto, sino viradas drásticas. El complicado traslado de tierra a mar precisó de numeroso personal y pesada maquinaria, y es que había que mover nada menos que 341 toneladas.