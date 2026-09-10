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Laura Vázquez recibe o premio Simbad coa obra ‘A outra casa’: estas foron as súas palabras
A escritora estradense Laura Vázquez García gañou o V Premio Simbad para o Recordo e o Alzhéimer coa obra 'A outra casa', presentada ao certame baixo o pseudónimo de Malau. O fallo deuse a coñecer onte durante o acto de entrega celebrado no Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME), que arrancou ás 19.00 horas deste xoves e reuniu representantes institucionais, culturais, familias e público. Más información