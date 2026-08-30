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El Pazo de Oca abre sus puertas para la fiesta del Sagrado Corazón

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El Pazo de Oca abrió ayer sus puertas de nuevo con motivo de la tradicional fiesta del Sagrado Corazón. Los anfitriones fueron el duque de Segorbe, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba y la princesa María de la Gloria de Orleans y Bragança, junto a sus hijas Luna y Sol. Estuvieron presentes numerosos amigos, representantes muchos de ellos del mundo de la cultura y la política.