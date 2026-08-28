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Día grande de la Romaría da Virxe dos Milagres en Requián
La romería de los Milagros de Requián volvió a llenar este 28 de agosto los alrededores del santuario, en una jornada grande que cada año reúne a numerosos peregrinos llegados a pie desde A Estrada, Cuntis, Valga, Pontecesures, Padrón y Caldas de Reis y otros puntos de la comarca. Tras varios días de actos religiosos, las misas se sucedieron durante toda la jornada, con el templo y la carpa exterior abarrotados desde primera hora. Más información