Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Presentación de la V edición de la Eferro Foliada que se celebra este 12 de septiembre en Merza, Vila de Cruces

Merza acogerá el 12 de septiembre la Eerro Foliada, que organiza la Asociación Cultural Zoqueira de Merza. En la sesión vermú actuarán As Estraloqueiras y Mondra, por la tarde será el turno de Títeres Larraitz, Regueifa Lupe y Manolo; Unha señora Orquestra y Unto Vello. Por la noche, actúan Os Melidaos, Baiuca y Feitizo de Pau. Más información