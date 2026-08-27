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Presentación de la V edición de la Eferro Foliada que se celebra este 12 de septiembre en Merza, Vila de Cruces

Presentación de la V edición de la Eferro Foliada que se celebra este 12 de septiembre en Merza, Vila de Cruces

Bernabé / Javier Lalín

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Presentación de la V edición de la Eferro Foliada que se celebra este 12 de septiembre en Merza, Vila de Cruces

Bernabé / Javier Lalín

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Merza acogerá el 12 de septiembre la Eerro Foliada, que organiza la Asociación Cultural Zoqueira de Merza. En la sesión vermú actuarán As Estraloqueiras y Mondra, por la tarde será el turno de Títeres Larraitz, Regueifa Lupe y Manolo; Unha señora Orquestra y Unto Vello. Por la noche, actúan Os Melidaos, Baiuca y Feitizo de Pau. Más información

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