Bernabé

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Así esta el Altar do Sol en Lalín para observar el eclipse

El Altar do Sol, en Lalín, se preparó para convertirse en uno de los puntos de encuentro para observar el eclipse solar de este miércoles. Numerosas personas se acercan ya a la zona para disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional. El enclave ofrece un espacio privilegiado para seguir el eclipse, siempre utilizando protección ocular homologada y evitando mirar directamente al Sol sin las medidas de seguridad adecuadas.