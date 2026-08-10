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Ponte Ledesma revive a resistencia popular contra as tropas napoleónicas
«Imos loitar contra os franceses, que queren cruzar a ponte. Veñen dende Compostela, e imos facerlle fronte. Ai lalelo ai lalalo. No 1809, esta ponte defedin-e. Miñas donas, meus señores, non se esquezan de min-e, non se esquezan de min-e». Son os versos que a veciñanza de Gres e de Camporrapado recitou, acompañada polas pandereteiras Muxicas da Silveira, durante a recreación das dúas escaramuzas que mantiveron o 6 e o 9 de marzo un exército de paisanos (o segundo día foron máis de 800, fronte a 2.500 soldados galos) contra as tropas de Napoleón para impedir o seu paso por Ponte Ledesma e o avance cara ao sur de Galicia. Más información