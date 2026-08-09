Sergio Cibeira Gonzales / Ganadería Casa Paneiro S.C

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Estabilizados los dos incendios declarados en Rodeiro

La actualización de los datos sobre los incendios por parte de la Consellería de Medio Rural confirma que los declarados en Rodeiro ya han sido estabilizados. Según el departamento autonómico, a las 00.50 horas de esta madrugada quedó estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Arnego, en el concello pontevedrés de Rodeiro. Este fuego se inició a las 15.59 de este sábado, y según las estimaciones provisionales, afectó a una superficie de más de 20 hectáreas. Respecto al fuego en la parroquia de Carboentes, también perteneciente al concello de Rodeiro, que se inició sobre las 16.00 horas de este sábado, se ha estabilizado a las 9.17 horas de la mañana de este domingo. Afectó a unas 20 hectáreas.