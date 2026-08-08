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China comeza a apostar forte polos cabalos de competición
Santi Fuentes regresou a Estrada despois dunha tempada atípica. A guerra en Oriente Medio fixo que perdese o seu principal mercado de traballo como preparador de cabalos de competición. O destino sen embargo abriulle unha nova porta no puxante mercado chino, onde comenzan a apostar forte pola cría de cabalos.Nese marco de crecemento a experiencia do estradense está axudando á hora de plasmar esa inversión nos concursos. Más información