Bernabé/Javier Lalín

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Mel de Liñares, la marca lalinense de referencia en el sector, roza los 900 colmenares

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se desplazó este jueves a las instalaciones de Mel de Liñares, en Lalín, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el alcalde lalinene, José Crespo, para hacer un balance de las ayudas de la Xunta al sector. La última convocatoria acaba de ser resuelta y distribuirá casi 1,5 millones entre más de 2.000 explotaciones, que superan las 42.000 colmenas. Esta última línea de ayudas beneficia, además, a 19 titulares de explotaciones y agrupaciones apícolas.

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