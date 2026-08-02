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Lalín prepara el entorno del Arena

Lalín empieza a dibujar sobre el terreno el futuro de su gran área deportiva y recreativa junto al Lalín Arena. El alcalde, José Crespo, presentó este viernes, tras el pleno, el ámbito en el que se prevé desarrollar la ampliación de las actuales instalaciones municipales, una actuación estratégica que aspira a convertir este entorno en uno de los principales espacios públicos de deporte, ocio y zonas verdes del municipio.