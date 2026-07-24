Imagen: Amanda Castro (Bernabé) / Edición: Eli Regueira

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Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros

La séptima edición de la Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros se clausuró este viernes en la Finca Mouriscade con un acto oficial y la entrega de premios y diplomas. El programa formativo, clave para el relevo generacional en el sector lácteo gallego, reunió a 22 participantes de entre 9 y 19 años. Aunque el proyecto busca introducir a los jóvenes en la actividad, la gran mayoría ya convive a diario con el manejo y cuidado de explotaciones vacunas al pertenecer a familias vinculadas estrechamente al ámbito agrogandero de la comunidad autónoma. Más información