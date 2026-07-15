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Así se vivió en A Estrada la semifinal del Mundial entre Francia y España

La cuenta atrás para la final del Mundial de fútbol del próximo domingo, a las 21.00 horas, ya se vive con intensidad en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. España disputará el encuentro decisivo por segunda vez en su historia, dieciséis años después de conquistar la primera en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga. A la espera de conocer a su rival, la ilusión se ha apoderado de todo el país y numerosos concellos preparan pantallas gigantes y actividades paralelas para que la afición pueda seguir un acontecimiento que promete volver a reunir a miles de personas.