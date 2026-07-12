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Decenas de camiones recorrieron el centro de A Estrada en la tradicional fiesta del patrón de los transportistas
Ni la tormenta ni el granizo pudieron finalmente con San Cristóbal. Decenas de camiones volvieron a recorrer este sábado las calles del centro de A Estrada en una de las citas más señaladas para el sector del transporte, haciendo de las bocinas, las flores y las banderas la particular banda sonora y el colorido de la tarde. Más información