Bernabé /Javier Lalín

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XVII Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas de A Solaiña de Piloño

A Solaina de Piloño abrió el domingo sus puertas para recibir a los seis artistas residentes que a lo largo de esta semana trabajarán en sus obras en la XVII Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas, y que serán expuestas este sábado. Es un grupo pequeño, que hace que desde las primeras horas que comparten juntos el ambiente sea inmejorable. Además, como curiosidad, se han creado parejas porque algunos ya se conocían con anterioridad, bien fuera porque estudian juntos o porque conviven. Más información