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Termina el último curro de esta edición en Sabucedo

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Nerea Couceiro

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Termina el último curro de esta edición en Sabucedo

Nerea Couceiro

Sabucedo
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La Rapa de Sabucedo aguanta el tirón y cierra esta edición marcada por las temperaturas extremas sin incidencias reseñables. Las advertencias y medidas cautelares puestas en marcha en los días previos surtieron efecto y, pese a que el mercurio llegó a rozar los 40 grados en algunos momentos, el calor no fue impedimento para que un año más los aloitadores hiciesen lo suyo, devolviendo al monte sus greas salvajes, rapadas y desparasitadas. Más información

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