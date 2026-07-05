Iria Otero / Edgar Melchor

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Un viaje aéreo por el futuro 'camping' de lujo As Perseidas de Traspenas, en Agolada

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir el camping de lujo As Perseidas de Traspenas en la parroquia agoladesa de Artoño, que prevé inciar sus obras el próximo año. Según se concluye en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático no son previsibles efectos adversos significativos sobre los alrededores derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado en base a la iniciativa. Más información