Fran Campos / Edgar Melchor

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Sabucedo celebra el segundo curro de su Rapa das Bestas bajo un intenso calor

La segunda jornada de la Rapa das Bestas de Sabucedo volvió a estar marcada este domingo por las altas temperaturas. Al igual que ocurrió el sábado, la organización adelantó una hora el programa debido a la alerta roja por ola de calor, de modo que el segundo curro comenzó a las 11.00 horas y finalizó poco después de las 12.45, tras cerca de dos horas de intenso trabajo en el recinto.