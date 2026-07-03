Iria Otero

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Corazón da Artesanía pone en valor cada año los oficios artesanales

Ropa, calzado, joyas, utensilios para casa o dulces son solo algunas de las múltiples cosas que se pueden encontrar al recorrer estos días Os Pendellos de Agolada. Este viernes dio comienzo el XIII Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, una cita a la que este año se han unido cerca de setenta expositores que no solo ponen a la venta sus productos sino que muestran su proceso de elaboración.