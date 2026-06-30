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A Estrada homenaxea os seus docentes xubilados
A Estrada reivindica a docencia como unha profesión "discreta pero fundamental" nun acto homenaxe a cinco mestres xubilados este curso. Concretamente, outorgóuselle o recoñecemento a Miguel Ángel Carbajal, María Jesús Tato Carbajales, Victoria Bernárdez Mallo, Xosé Luna Sanmartín e María Hortensia Rodríguez Vicente. No evento, celebrado no MOME, tamén participaron o alcalde, Gonzalo Louzao, e a concelleira de Educación, Amalia Goldar. Más información
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