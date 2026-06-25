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Sabucedo se prepara para la próxima Rapa reuniendo «bestas» de los montes más alejados de la villa
Asociación Rapa das Bestas
Estos trabajos vienen realizándose desde hace varias semanas, al tratarse de lugares demasiado alejados, no se puede ir el día de la Rapa. También dentro de los preparativos para la Rapa das Bestas, los vecinos están realizando el montaje del curro para la fiesta. Más información
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