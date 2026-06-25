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La barca Ultreia prendió por San Xoán

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Pilar Bernárdez

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La barca Ultreia prendió por San Xoán

Pilar Bernárdez

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Anoche prendieron fuego a la barca Ultreia. Las llamas consumieron el símbolo que iluminó el San Xoán del Areal de Berres, en A Estrada, á beira do río Ulla, uno de los más concurridos de la zona, convirtiéndose en una despedida cargada de emoción. Tras 28 años, la organización despide esta celebración. Una metáfora, el final de una travesía colectiva, el cierre de una etapa que deja cenizas sobre la arena, pero también recuerdos imborrables en la memoria de quienes hicieron de esta fiesta un lugar de encuentro, magia y comunidad.

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