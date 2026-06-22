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A exposición "Virxinia Pereira: Dez voltas na vida" afonda na traxectoria vital
A exposición "Virxinia Pereira: Dez voltas na vida" afonda na traxectoria vital, no compromiso galeguista e no papel fundamental da viúva de Castelao. A mostra estrutúrase arredor de 10 etapas ou voltas cronolóxicas que percorren desde a súa xuventude ata o seu exilio e legado.Enmárcase dentro do Ano Cultural 2026 doconcello da estrada a Virxinia Pereira e está impulsada conxuntamente polos concellos da Estrada (localidade natal de Virxinia) e Rianxo (vínculo de Castelao). Tras a súa inauguración na Estrada, a mostra itinerará posteriormente ata Rianxo. Más información