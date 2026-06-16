Bernabé / Javier Lalín

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La comunidad escolar del IES Pintor Colmeiro de Silleda planta un ciprés en memoria de los niños asesinados en Gaza

La activa comunidad educativa del IES Pintor Colmeiro de Silleda se unió este martes en un emotivo y concurrido acto de carácter institucional con el fin principal de inaugurar de forma solemne una hermosa placa conmemorativa junto a un ciprés recién plantado justo en la entrada principal del recinto escolar. Este significativo homenaje colectivo, impulsado con enorme determinación desde el propio centro de enseñanza, busca mantener siempre viva la memoria colectiva de los miles de niños y niñas inocentes que perdieron trágicamente la vida en el largo conflicto de Gaza, convirtiendo este transitado rincón escolar en un punto de obligada reflexión diaria y concienciación social de cara al futuro de las nuevas generaciones de estudiantes de la localidad. Más información