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Un nido de cigüeñas aparece en un antiguo aserradero de Chapa

Un nido de cigüeñas aparece en un antiguo aserradero de Chapa

Javier Lalín / Bernabé

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Un nido de cigüeñas con cuatro ejemplares ha sido localizado en un antiguo aserradero situado al pie de la N-525, en la parroquia silledense de Chapa. Confirma la expansión de esta especie en la comarca de Deza y especialmente en Silleda, municipio que ya concentra la mayor parte de los nidos censados en la zona. El hallazgo se suma a la presencia creciente de estas aves en distintos puntos de Trasdeza, donde en los últimos años han pasado de ser una curiosidad a formar parte habitual del paisaje rural, aunque su proliferación también genera preocupación vecinal por los problemas que pueden ocasionar en postes, chimeneas y tejados.

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