Abel Kavanagh / Robor

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La firma holandesa Robor prueba en colmenares de A Estrada un sistema de radiofrecuencia para localizar nidos de velutina

Los holandeses Robor prueban en colmenas de Mel de Liñares de A Estrada su sistema de radiofrecuencia para detectar nidos de avispa asiática. Para ello, colocan un microchip reutilizable en un ejemplar de velutina que emite señales al móvil o a un receptor, indicando dónde está su colmena. Puede usarse también con dron.