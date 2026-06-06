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La XIII Feira da Sidra de A Estrada volvió a pulverizar sus registros y se confirma como una de las grandes citas gastronómicas de Galicia

La XIII Feira da Sidra de A Estrada volvió a pulverizar sus registros y se confirma como una de las grandes citas gastronómicas de Galicia

Bernabé/Javier Lalín

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La XIII Feira da Sidra de A Estrada volvió a pulverizar sus registros y se confirma como una de las grandes citas gastronómicas de Galicia

Bernabé/Javier Lalín

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La masiva afluencia de público desde la apertura del recinto, a las 12.00 horas, provocó que prácticamente se agotaran tanto los vasos conmemorativos como las existencias de comida de muchos de los puestos participantes, en una edición marcada por el ambiente festivo, las agradables temperaturas y calles abarrotadas durante toda la jornada. Más información

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