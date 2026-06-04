Bernabé / Javier Lalín

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La explotación familiar Diéguez Paz, de Rodeiro, entre más productivas de frisona de toda España

La ganadería rodeirense Diéguez Paz figura entre las diez mejores criadoras de vacuno frisón de España por producción vitalicia media. El ránking estatal de 2025 coloca a la sociedad en el noveno puesto, con una producción vitalicia media de 24,09 litros, sobre un censo de 81 cabezas, con 57 reproductoras. Es la primera explotación de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en esta clasificación y también la mejor situada de toda la provincia de Pontevedra en un listado que lideran La Nave, S.C., de Lugo, con 26,56; G S.A.T. Arenas Nº 39119, de Cantabria, con 25,52; y S.A.T. Lluisa, de Asturias, con 25,23.