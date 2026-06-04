Ángel Graña

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El Basketdeza y el COB Ourense presentan su segundo campamento de verano en Lalín

La segunda edición del campus de verano del Basketdeza y el COB Ourense tendrá lugar del 6 al 10 de julio en Lalín. El acto de presentación tuvo lugar en el patio del colegio Xesús Golmar de Lalín, con medio millar de alumnos acompañados de varias profesoras. Participaron autoridades locales, representantes de ambos clubes y los jugadores Diogo y Martín, de la primera plantilla ourensanista.