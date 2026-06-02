Bernabé / Javier Lalín

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El estadounidense August André cierra su experiencia como auxiliar de conversación y profesor plurilingüe en Deza

Bernabé / Javier Lalín

El curso escolar que ahora termina ha dejado como siempre una profunda huella en la comarca de Deza, pero también en la vida de August André, un joven estadounidense de 25 años natural de Mississippi. André llegó a Galicia para trabajar como auxiliar de conversación y profesor de varias asignaturas plurilingües, repartiendo su tiempo entre el CEIP de Agolada y el IES Pintor Colmeiro de Silleda. Lo que comenzó como una aventura en un destino desconocido se transformó en una experiencia de mutuo aprendizaje y una rápida adaptación a la vida rural gallega. A un día de abandonar Galicia con destino a su tierra natal, hace balance de una experiencia que califica de inolvidable.