Secciones

Es noticia
A bordo del «Pesca 1»Fusiones empresarialesDía de las Fuerzas Armadas VigoTraspaso AP-9Visita Papa GaliciaAscenso UD Ourense
instagramlinkedin
Exhibición de la Guardia Civil en el colegio Xesús Golmar de Lalín

Exhibición de la Guardia Civil en el colegio Xesús Golmar de Lalín

Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Exhibición de la Guardia Civil en el colegio Xesús Golmar de Lalín

Bernabé / Javier Lalín

RRSS WhatsAppCopiar URL

El CEIP Xesús Golmar de Lalín contó hoy con la presencia de la Guardia Civil en su patio para enseñarles todos los secretos del oficio. Esta actividad forma parte del Plan Director del Ministerio del Interior y en ella participaron 448 alumnos de Primaria y 25 profesores del centro. La Guardia Civil desplazó unidades de Tráfico, Seprona, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Seguridad Ciudadana.

TEMAS

Tracking Pixel Contents