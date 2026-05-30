Bernabé/Amanda Castro

Romaría Celtista en A Estrada con la presencia de Marián Mouriño, Gudelj y el doctor Cota

A Estrada acoge este fin de semana la Romaría Celtista, un evento organizado por la agrupación estradense Peña Celtista Doutor Cota que reúne a peñas y simpatizantes del club celeste de toda Galicia. Según anunciaron desde la organización, se apuntaron 230 personas para la comida celebrada esta mañana, en la que no faltaron representantes del Celta, entre ellos la presidenta del club, Marián Mouriño, y también el histórico exjugador y ahora delegado del equipo, Vlado Gudelj. También estuvo en esta fiesta el doctor y vecino que da nombre a la peña estradense, Juan José García Cota.