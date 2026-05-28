Bernabé / Javier Lalín

A Estrada celebra el emprendimiento rural y sostenible

A Estrada celebra hoy y mañana la primera edición de Terra Emprende. El evento cuenta con la participación de 42 personas autoempleadas de las comarcas Deza y Tabeirós que muestran productos de artesanía, cosmética, fotografía, alimentación, arte... La coordinadora de la iniciativa, Ana Adán, explicó durante la presentación de la iniciativa, la pasada semana, que Terra Emprende surge como «la puesta de largo» de Mícora, una red de autoempleo creada dentro del programa Comunidades de Emprego e Emprendemento Rural Sostible de Galicia, orientado a dinamizar comunidades rurales mediante la colaboración entre autónomos y emprendedores. Más información