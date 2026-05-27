Bernabé / Javier Lalín

El Concello de A Estrada inaugura el Ano Cultural dedicado a Virxinia Pereira con una placa conmemorativa

El Concello de A Estrada inaugura una placa conmemorativa ante la sepultura de Virxinia Pereira para marcar el inicio del Ano Cultural en su honor. Al acto acudieron el alcalde, Gonzalo Louzao, el párroco estradense José Antonio Ortigueira, la edil de Cultural, Lucía Seoane y Noni Araujo en representación de la familia. Como broche final, el músico Juan Ruibal entonó el himno de Galicia.