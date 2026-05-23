Bernabé / Javier Lalín

La Policía Local de Galicia ya tiene banda

La Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia de A Estrada acogió hoy el acto de presentación de la primera banda de música de la Policía Local de Galicia. La agrupación está compuesta por 22 policías-músicos y es dirigida por el profesor de Protocolo Javier Freiría. Los asistentes pudieron disfrutar también del estreno del himno de la Policía Local, compuesto por ellos mismos. Al igual que el himno gallego, fue interpretado por los más de 100 alumnos de la promoción de policías de este año. Más información