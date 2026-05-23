P. Figueiras

La Hermandad Venezolana regresa a A Estrada con nueva directiva y reabre su sede en Guimarei

La Asociación Comarcal Hermandad Venezolana de A Estrada vivió un emotivo día en el que presentaron a su nueva junta directiva y reinauguraron su sede en la antigua casa escuela de Guimarei. Fue una jornada de emociones, de honrar a aquellos que en su día pusieron en marcha esta entidad allá por el año 2005 y también para poner en valor los lazos que unieron y siguen uniendo a Venezuela y Galicia. Al acto no faltó el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien junto a los concejales Alberto Blanco y Óscar Durán disfrutaron de la amabilidad de un pueblo agradecido por el cariño recibido y por haber encontrado un lugar al que llamar «hogar».