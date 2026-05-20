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El vecindario, en contra del exceso de pasos elevados en la carretera de Prado a O Corpiño

El vecindario, en contra del exceso de pasos elevados en la carretera de Prado a O Corpiño

Bernabé / Javier Lalín

El vecindario, en contra del exceso de pasos elevados en la carretera de Prado a O Corpiño

Bernabé / Javier Lalín

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La instalación de pasos elevados en la carretera provincial Prado-Bodaño ha generado malestar entre vecinos de los núcleos que atraviesa un vial que conecta el núcleo principal de Prado con O Corpiño. Lucía Galego es una de las residentes que ha impulsado una recogida de firmas que en menos de una semana rebasa los 300 apoyos, iniciativa con la que pretenden solicitar a la Diputación provincial [como titular de esta vía, la EP-6005] que se reconsidere la instalación de más pasos sobre elevados, al tiempo que consideran que los ya existentes son excesivos y de una altura que provoca daños en vehículos que transitan por esta zona del rural lalinense.

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