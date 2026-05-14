Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin
Concentración impulsada por la CIG para reclamar la reposición de dos cuidadores en los CEIP de Vilatuxe y Cercio

Concentración impulsada por la CIG para reclamar la reposición de dos cuidadores en los CEIP de Vilatuxe y Cercio

Bernabé /Javier Lalín

Concentración impulsada por la CIG para reclamar la reposición de dos cuidadores en los CEIP de Vilatuxe y Cercio

Bernabé /Javier Lalín

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Praza da Igrexa de Lalín acogió este jueves la concentración «Reposición coidadores xa!!», con la que los padres y madres de los colegios Vicente Arias de la Maza, de Vilatuxe, y Varela Buxán, de Cercio, exigen que la Consellería de Educación reponga a las personas cuidadoras que marca la ley para atender a los niños y niñas con necesidades especiales. Ahora mismo, hay 4 (2 en cada uno de estos centros) que precisan esa figura, pero que desde Carnavales comparten la cuidadora adscrita a Cercio tras la marcha de la de Vilatuxe. Es más, una de los niños de Vilatuxe debería tener un cuidador para ella sola.

TEMAS

Tracking Pixel Contents