Bernabé /Javier Lalín

Concentración impulsada por la CIG para reclamar la reposición de dos cuidadores en los CEIP de Vilatuxe y Cercio

La Praza da Igrexa de Lalín acogió este jueves la concentración «Reposición coidadores xa!!», con la que los padres y madres de los colegios Vicente Arias de la Maza, de Vilatuxe, y Varela Buxán, de Cercio, exigen que la Consellería de Educación reponga a las personas cuidadoras que marca la ley para atender a los niños y niñas con necesidades especiales. Ahora mismo, hay 4 (2 en cada uno de estos centros) que precisan esa figura, pero que desde Carnavales comparten la cuidadora adscrita a Cercio tras la marcha de la de Vilatuxe. Es más, una de los niños de Vilatuxe debería tener un cuidador para ella sola.