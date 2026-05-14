Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin
El Concello rinde un homenaje al Club Deportivo Lalín por su ascenso a Tercera Federación

El Concello rinde un homenaje al Club Deportivo Lalín por su ascenso a Tercera Federación

Bernabé /Javier Lalín

El Concello rinde un homenaje al Club Deportivo Lalín por su ascenso a Tercera Federación

Bernabé /Javier Lalín

Lalín
RRSS WhatsAppCopiar URL

El salón de plenos del Ayuntamiento de Lalín se vistió de gala este jueves para acoger la recepción oficial a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Lalín, tras certificar su regreso a Tercera Federación después de catorce años de ausencia en categoría nacional. El alcalde, José Crespo, ejerció como anfitrión de un acto institucional que sirvió para reconocer el esfuerzo colectivo de un grupo humano que ha devuelto la ilusión futbolística a la capital dezana tras firmar una campaña impecable.

TEMAS

Tracking Pixel Contents