Bernabé /Javier Lalín

El Concello rinde un homenaje al Club Deportivo Lalín por su ascenso a Tercera Federación

El salón de plenos del Ayuntamiento de Lalín se vistió de gala este jueves para acoger la recepción oficial a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Lalín, tras certificar su regreso a Tercera Federación después de catorce años de ausencia en categoría nacional. El alcalde, José Crespo, ejerció como anfitrión de un acto institucional que sirvió para reconocer el esfuerzo colectivo de un grupo humano que ha devuelto la ilusión futbolística a la capital dezana tras firmar una campaña impecable.