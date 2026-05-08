Bernabé / Javier Lalín

Visitamos dos de los establecimientos que participan en las Tapas do Salmón de A Estrada

A Estrada ya cuenta los días para una nueva edición de la Festa do Salmón el próximo día 17. Para que esa espera se haga menos larga e ir abriendo boca, quince establecimientos del pueblo ofrecerán desde el viernes al domingo una oferta de tapas en las que el llamado "rey del río", será el protagonista. Dos de ellos han cocinado para Faro los platos que se degustarán en estas jornadas.