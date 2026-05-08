O IES Pintor Colmeiro celebra as Letras Galegas cun programa de radio en directo
O IES Pintor Colmeiro, de Silleda, prepara para o 15 de maio unha celebración das Letras Galegas que quere ir máis alá dun acto escolar convencional. Baixo o título Diario Cultural Colmeiro na onda de Begoña Caamaño, o centro converterá o auditorio da Feira Internacional de Galicia nun grande estudio de radio en directo para render homenaxe á escritora e xornalista cultural Begoña Caamaño, autora recoñecida este ano no Día das Letras Galegas.